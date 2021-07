Juventus – Cesena, le formazioni ufficiali: 3 giocatori esclusi dal match

Ecco le formazioni ufficiali del match tra Juventus e Cesena. Allegri fa fuori tre giocatori per motivi disciplinari.

Manca pochissimo all'inizio della prima amichevole stagionale della Juventus di Massimiliano Allegri. Avversario il Cesena, squadra di Lega Pro che ha concluso l'ultimo campionato in settimana posizione. Tantissimi big saranno assenti, ancora in vacanza dopo gli impegni con le varie nazionali tra Europeo e Copa America. A loro si è aggiunto Paulo Dybala che sarebbe dovuto essere la stella della partita e che invece sarà costretto a saltare il match per via di un leggero problema muscolare. Rispetto alle probabili formazioni, il nuovo allenatore bianconero effettua dei cambi a sorpresa, non per una scelta tecnica, ma disciplinare. Sembra infatti che Fagioli, Frabotta e Di Pardo siano stati esclusi del match dopo aver fatto ritardo.