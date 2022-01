Juve: centrocampo con le valigie in mano

La Juventus si è ritrovata il 30 di dicembre alla Continassa per iniziare a preparare il nuovo anno, con Massimiliano Allegri che spera che l'inizio del girone di ritorno sia migliore di quello di andata, quando la squadra bianconera perse molti punti per strada, che ora la vedono molto in ritardo rispetto alle prime posizioni.

In attesa di capire se la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma il 12 gennaio verrà rinviata, il calendario che attende i bianconeri non è per niente facile: Napoli, Roma, la Supercoppa, Udinese, Sampdoria in Coppa Italia e Milan, sono le sfide che attendono i bianconeri, che oltre a quelle in campo giocheranno anche le partite del mercato.