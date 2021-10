Cassano: “La Juventus si difende in 9: se continua così non cambierà mai”

Intervenuto sul canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha criticato nuovamente la Juventus di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Contro la Roma la Juventus si è lasciata alle spalle i problemi di inizio stagione ed è tornata ad essere una vera e propria squadra di Massimiliano Allegri. Difesa solida e concentrata, attacco in contropiede e difesa del risultato. Una sorta di vecchio catenaccio all'italiana, che nel calcio moderno è ormai qualcosa di più unico che raro. In un mondo in cui la velocità e il possesso palla la fanno da padroni, la strategia dell'allenatore bianconero è sicuramente in controtendenza. Nonostante questo, funziona. Le vittorie per 1 a 0 della Juventus hanno permesso ai bianconeri di scalare la classifica e tornare a pochi punti dalle squadre in vetta. Tanto brutto quanto funzionale, e nel calcio contano soprattutto le vittorie.

Uno dei suoi più grandi detrattori di Massimiliano Allegri è Antonio Cassano, che ha spesso criticato il tecnico della Juventus. Ieri, intervenuto sul canale Twitch di Bobo Vieri, l'attaccante italiano non si è risparmiato un'altra critica ai bianconeri: "Contro la Roma la squadra di Massimiliano Allegri ha difeso in nove. Il gol è stato del tutto casuale. La Vecchia Signora fa grande fatica, non aspettatevi altro. Non cambierà niente: a 50 metri dalla porta, tutti arroccati in difesa con Chiellini che dà il cinque a Szczesny. La Juventus è così, e continuerà a fare questo. Rientrata in gioco per lo scudetto? Ne dubito, domenica c’è l’Inter e non sarà affatto semplice".

L'ex Real Madrid ha poi parlato dell'ex Juve Cristiano Ronaldo: "Il portoghese è il migliore calciatore di sempre? Ma non diciamo eresie. Cristiano Ronaldo non è neanche tra i migliori cinque giocatori della storia del calcio. Per quanto mi riguarda Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello". CR7 è sicuramente uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio. A dimostralo ci sono i suoi numeri e i suoi record. Un onore averlo avuto tra le fila della Juventus.