Juventus, occhi su Carnesecchi per il futuro: Cherubini lavora all’affare

La Juventus vorrebbe rinforzare anche la porta. I bianconeri avrebbero puntato Marco Carnesecchi, rivelazione della Serie B.

La Juventus deve infatti risolvere una situazione abbastanza intricata in porta. Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024 e probabilmente fra due anni, quando il polacco avrà 34 primavere, il club bianconero potrebbe non rinnovare ancora l'accordo con l'ex Roma. Perin , attuale secondo portiere, ha invece il contratto in scadenza a giugno, motivo per cui serve iniziare a programmare anche per quanto riguarda il ruolo dell'estremo difensore, visto che per tradizione, la Juventus ha sempre avuto un numero uno italiano nelle annate di maggior successo della storia bianconera.

Carnesecchi, nonostante provenga dal florido settore giovanile dell'Atalanta, non è mai stato preso in considerazione per quanto riguarda la porta della Dea, basti pensare all'acquisto di Musso nella scorsa estate. Il club orobico, al momento sembra non puntarci, ma il classe '2000 è comunque un prospetto molto importante per il futuro, quindi un'eventuale trattativa non sarà facile, visto che anche diverse squadre di A vorrebbero Carnesecchi per rinforzare la porta. La valutazione però non dovrebbe essere troppo alta, in relazione al fatto che l'attuale estremo difensore della Cremonese ha il contratto in scadenza tra un solo anno, nel 2023, ragion per cui il prezzo sarà certamente al ribasso, un'occasione da non perdere per Cherubini. In tutto questo però, è arrivata una pesantissima conferma che fa godere i tifosi bianconeri: "Nulla da fare, è impossibile!" <<<