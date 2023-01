Juventus, come cambia il mercato in vista di giugno?

La penalizzazione e le varie inchiesta che vedono coinvolte la Juventus potrebbero cambiare radicalmente la rosa del futuro.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

Il terremoto penalizzazione ha scosso il mondo Juventus. Le ripercussioni saranno tante, non solo nei tribunali, ma anche sul campo, con la qualificazione Champions che oramai è diventato quasi un miraggio. In campionato sarà difficilissimo raggiungere il quarto posto, ed anche la vittoria dell'Europa League sarà una chimera. Proprio per questi motivi il monte ingaggi dovrà certamente essere abbassato a causa dei mancati introiti, e questo aspetto inciderà fortemente sul calciomercato estivo.

Senza dubbio tutti, o la maggior parte dei calciatori over 30 con ingaggi pesanti, andranno via, ed i vari Paredes, Cuadrado, Di Maria, Cuadrado e Alex Sandro saluteranno. Anche Rabiote Szczesny guadagnano troppo per una squadra che non disputa le coppe europee, motivo per cui il loro futuro è in bilico. Oltre ai calciatori precedentemente citati, anche McKennie, Vlahovic, Zakaria ed Arthur dovranno decidere il loro destino.

D'altro canto i giovani come Miretti, Iling, Gatti, Soulè e Fagioli, potrebbero beneficiare del cambiamento della squadra, senza dimenticare a qualche altro prospetto interessante della Next Gen come Compagnon, Barbieri e Mancini. In fase d'entrata i nomi di Vicario, Cambiaso, Lu.Pellegrini potrebbero essere spendibili per azzerare i costi in fase di calciomercato. Tralasciando il possibile cambio in panchina...