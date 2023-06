Juventus, Calamai: “Nessuna sufficienza ai bianconeri in questa stagione”

Le altre di Calamai

Infine, ecco il giudizio su Napoli, Milan e le altre di Calamai: "Voto nove per i partenopei. Voti alti per Giuntoli, che ha costruito una grande squadra che era una scommessa. Sei al Milan e sei meno meno a Pioli. E' vero che non si possono fare sempre miracoli, ma ho visto poco quest'anno. Maldini cinque per la campagna acquisti. Nove a Ibrahimovic per quanto ci ha fatto divertire in campo e fuori. Sei alla Roma e a Mourinho. E' mancato il titulo, con tanti alibi però. Sette a Bologna e Monza, che non faranno le coppe ma hanno fatto un bellissimo campionato. Sette e mezzo a Motta, che ora mette Saputo nelle condizioni di dire cosa vuole fare. Sette e mezzo a Palladino, tecnico bravissimo. Il Monza potrebbe diventare il Chelsea italiano. Sei alla Fiorentina, perché l'ottavo posto è il minimo sindacale, Sei e mezzo ad Italiano che ha dato comunque un'identità alla squadra. Cinque e mezzo al Torino, che aveva solo il campionato e aveva semi importanti ma non è riuscita a farli crescere".