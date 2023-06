Juventus, Caira: “Le scelte su Mourinho e Allegri hanno logiche diverse”

Intervenuto nella trasmissione One Football Club, sulle frequenze di One Station Radio, Stefano Caira ha analizzato la situazione di alcune delle principali squadre di Serie A. Sulla lente d'ingrandimento, quelle di José Mourinho alla Roma e Massimiliano Allegri alla Juventus. Due conferme, la prima certa, la seconda ancora traballante, che però sarebbero molti diverse: “Per quanto riguarda la Roma possiamo dire che sono i risultati a determinare le scelte.Al di là di ogni valutazione personale. Josè vanta traguardi importanti. Con una finale di Europa League ed un trofeo, lo scorso anno, che, a quanto pare, non è la coppa del nonno che molti credevano fosse. Risultati più che positivi raggiunti con una squadra che, al dire il vero, è poco più che normale. A ciò va aggiunto un contratto ancora in essere per il tecnico portoghese. Per Allegri sono subentrate tante logiche aziendali che, probabilmente, hanno portato la nuova dirigenza a crearsi uno scudo”.