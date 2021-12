Juventus-Cagliari: i dati del match

La Juventus ha conquistato ieri sera la vittoria contro la squadra sarda chiudendo il 2021 con una vittoria e portandosi a quattro punti dall'Atalanta

redazionejuvenews

La Juventus ha conquistato ieri sera la vittoria contro il Cagliari, nella partita valevole per l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. I bianconeri ritorneranno a gennaio in campo, in un mese che li vedrà giocare contro Napoli, Roma e Milan, oltre che nella finale di Supercoppa Italiana in programma contro l'Inter, e nel turno di Coppa Italia, che prenderà il via con il nuovo anno. Tre punti importanti per la Juventus, grazie ai quali ha ridotto ancora di più sul distacco dall'Atalanta, al quarto posto in classifica e distante 4 punti.

Ora la Juventus dovrà prepararsi al meglio per il nuovo anno, con il primo mese che sarà importante per capire dove la formazione di Massimiliano Allegri potrà arrivare, e per cosa potrà lottare fino alla fine della stagione. Dopo la vittoria di ieri sera, attraverso il suo sito internet la Juventus ha analizzato la partita vinta contro i sardi, riducendola a cinque spunti che ha lasciato in eredità la sfida dello Stadium, ultima dell'anno per le due squadre.

"Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in Serie A (2008/2009) ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore.

La Juventus ha vinto sette delle otto partite in cui ha segnato Federico Bernardeschi in Serie A (1N).

Moise Kean è il più giovane attaccante con almeno tre gol all'attivo in questa Serie A.

Contro il Cagliari è arrivata la vittoria numero 300 per Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.

Il Cagliari è la vittima preferita di Federico Bernardeschi in Serie A: quattro reti in otto sfide. Quella di stasera è la prima realizzata in un match casalingo." (Juventus.com)