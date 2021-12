Juventus-Cagliari: cinque momenti di cinque precedenti

I bianconeri sono attesi dalla sfida contro i rossoblu, l'ultima dell'anno e del girone di andata, ed hanno ripercorso i precedenti tramite il loro sito internet

La Juventus è attesa domani dalla partita contro il Cagliari , valevole per l'ultima giornata del girone di andata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato alcuni precedenti disputati tra le mura amiche degli impianti torinesi.

"I precedenti in campionato di Juventus-Cagliari vedono il seguente bilancio: 28 vittorie per i bianconeri, 14 pareggi e 2 sole sconfitte, l'ultima delle quali quando sulla panchina degli isolani sedeva Massimiliano Allegri. Il periodo degli scontri più accesi risale agli anni '70. In questa foto si vede Fabio Capello andare al tiro nella sfida giocata nel 1975-76, un 1-0 a favore dei padroni di casa grazie a un calcio di rigore trasformato da Oscar Damiani.