Juventus-Cagliari: le formazioni ufficiali

I bianconeri in campo per l'ultima partita del 2021 in programma questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Cagliari, e che chiuderà il girone di andata

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a scendere in campo per l'ultima partita dell'anno, che chiuderà anche il girone di andata. I bianconeri saranno impegnati tra poco contro il Cagliari tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con Massimiliano Allegri che punterà a chiudere l'anno con una vittoria per prepararsi al meglio al gennaio di fuoco che aspetta la Vecchia Signora, che giocherà contro Napoli, Roma e Milan, oltre alla finale di Supercoppa italiana contro l'Inter.

Per questa sera il tecnico toscano dovrà fare a meno diRamsey,Danilo, Chiesa, Dybala e Chiellini, che dovrebbero tornare a disposizione alla ripresa degli allenamenti dopo le feste, programmata per il 30 dicembre.

Queste le formazioni ufficiali per la sfida in programma questa sera alle 20:45 tra le mura dell'Allianz Stadium.

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean.

CAGLIARI (352): Cragno; Lykogiannis, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Zappa, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro