Juventus-Cagliari: biglietti ancora disponibili

I bianconeri in campo questa sera contro i sardi per l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, che poi si fermerà per le feste fino a gennaio

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Cagliari nella partita valevole per l'ultima giornata del girone di andata della Serie A, che riprenderà poi dopo le feste con il nuovo anno. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato la disponibilità residua per i biglietti di questa sera, ancora disponibili tramite lo shop ufficiale bianconero.

"L’ultimo match di campionato del 2021 i bianconeri lo giocheranno in casa contro il Cagliari. L’appuntamento è per martedì 21 dicembre alle ore 20.45, all’Allianz Stadium. La gara contro i sardi non solo chiuderà l’anno solare della squadra di Mister Allegri, ma coinciderà anche con l’ultima partita del girone di andata. L’obiettivo sarà ovviamente quello di chiudere l’anno e la prima parte di stagione nel miglior modo possibile. E per farlo, come sempre, la vostra spinta dalle tribune sarà fondamentale.

Dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 9dicembre, al via la vendita libera dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.

Si ricorda che salvo eventuali modifiche della normativa, a decorrere dal 29 novembre 2021 in zona gialla e in zona arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

TARIFFE DEDICATE

PROMO XMAS

Inoltre, solamente per i primi due giorni di vendita libera (dalle ore 10.00 di questa mattina fino alle ore 23.59 di domani), sarà attiva la promo XMAS.

UNDER 6, UNDER 30 E DONNE

Come già accaduto in occasione di altre partite giocate in questa stagione all’Allianz Stadium, saranno previste anche tariffe dedicate per gli Under 6, gli Under 30 e tutte le donne in alcuni settori dello stadio. Per questa gara il prezzo, a biglietto, per la categoria Under 6 sarà di € 10,00 in tutti i settori nei quali è prevista la promo.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto.

Forza, bianconeri, chiudiamo l’anno insieme!" (Juventus.com)