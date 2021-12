Verso Juventus-Cagliari: bianconeri nettamente favoriti nei pronostici

Questa sera la Juventus affronterà il Cagliari, un match che sembra già scritto. Pronostici e precedenti sono tutti per i bianconeri

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus tra le mura amiche dell'Allianz Stadium affronterà il Cagliari, ultima avversaria del 2021. Dopo un brutto inizio di stagione i bianconeri hanno recuperato una parte del terreno perso e sono ora a soli sei punti di distanza dal quarto posto. Lo Scudetto sembra un obiettivo impossibile ma un piazzamento in Champions League sembra a portata di mano. Contro i rossoblù servirà quindi una vittoria, utile per guadagnare tre punti e a chiudere nel migliore dei modi l'anno. I ragazzi di Massimiliano Allegri si troveranno di fronte una squadra in piena crisi, avversaria sulla carta più che abbordabile.

Secondo i pronostici, infatti, la Juventus è nettamente favorita sul Cagliari. La vittoria dei bianconeri è quotata appena 1,18, mentre quella dei rossoblù 19,0. Leggermente più probabile il pareggio, quotato 7,5. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, non ci dovrebbe essere storia. Dello stesso parere dei bookmakers sono anche i precedenti, che vedono i bianconeri in vantaggio. Nei 91 scontri tra le due squadre, infatti, la Juventus ha vinto 46 volte. 15 le sconfitte e 30 i pareggi. Ma guardando al presente, anche i momenti di forma delle due squadre sono agli antipodi. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da una bella vittoria per 2 a 0 contro il Bologna mentre quella di Walter Mazzarri da una terribile sconfitta per 4 a 0 contro l'Udinese.

I bianconeri sembrano certi della vittoria: sarà così? In stagione la Juventus ha già perso molti punti contro squadre che sarebbero dovute essere inferiori (l'ultima il Venezia). Per questo i bianconeri non potranno permettersi di abbassare la concentrazione e dovranno portare a casa a tutti i costi i tre punti. Il 2021 non è stato la migliore delle annate in casa Juventus, ma l'obiettivo è cominciare il 2022 con il giusto spirito, così da poter tornare subito a vincere. Riusciranno i bianconeri a non deludere le aspettative? Lo scopriremo tra poche ore.