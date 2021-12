Juventus-Cagliari: designato l’arbitro della sfida

I bianconeri sono attesi nella giornata di domani dall'ultima partita dell'anno che sarà anche l'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani tra le mura amiche dell'AllianzStadium per l'ultima partita dell'anno. I bianconeri disputeranno la giornata finale del girone di andata contro il Cagliari, in una partita da vincere a tutti i costi per chiudere al meglio una prima parte di stagione con molti alti e bassi, oltre che per prepararsi al meglio ai primi due mesi dell'anno, che saranno molto impegnativi per la squadra di Allegri, attesa da tanti scontri diretti, compreso quello in Supercoppa Italiana contro l'Inter, fino ad arrivare a quelli in Coppa Italia. Un mese di gennaio che dirà molto del resto della stagione della Juventus, con Massimiliano Allegri che non ha intenzione di ripetere le prestazioni del girone di andata, ma che vorrà migliorarle per risalire in classifica.