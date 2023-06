Juventus: caduta l’accusa per fatture inesistenti per gli ex dirigenti

Per gli ex dirigenti della Juventus chiesta l'archiviazione delle accuse per la creazione di fatture inesistenti e sulla carta Ronaldo

La Juventus ed i suoi ex dirigenti continuano le battaglie extra campo, con una che può definirsi vinta: è arrivata infatti la richiesta di archiviazione per gli ex vertici della Juve, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato, in relazione all'accusa di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” con riguardo alle "operazioni foriere di plusvalenze fittizie".