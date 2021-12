Juve, buoni o cattivi? Le pagelle natalizie bianconere: difesa

Il Natale è alle porte: in casa Juventus chi si merita i regali e chi invece il carbone? Ecco le pagelle natalizie della difesa bianconera

Come tutti sanno, Babbo Natale porta i regali soltanto ai bambini buoni, quelli che nel corso dell'anno si sono comportati nel migliore dei modi. Ai bambini cattivi, invece, non aspetta altro che un bel tocco di carbone. In casa Juventus come si sono comportati i calciatori bianconeri in questa prima metà di stagione? Chi si merita un bel regalo e chi invece soltanto carbone? Andiamo a scoprirlo insieme, partendo dalla difesa.