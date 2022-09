Juventus, Bremer convocato per la prima volta dal Brasile

Prima chiamata in Nazionale per Gleison Bremer. Il centrale della Juventus è stato convocato dall'allenatore del Brasile Tite.

Gleison Bremer, difensore della Juventusda poche settimane, ha ricevuto la prima convocazione dalla sua Nazionale, ovvero il Brasile. Presenti in lista anche Danilo e Alex Sandro, oramai decani dei sudamericani. Ecco il comunicato della federazione verdeoro: "L'allenatore Tite ha definito la rosa per la nazionale brasiliana nella data FIFA di settembre. Questo venerdì (9) l'allenatore ha annunciato la lista dei 26 nomi che difenderanno Amarelinha nelle amichevoli contro Ghana e Tunisia, a fine mese, in Francia. Questa è l'ultima convocazione della squadra brasiliana prima della lista finale per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.