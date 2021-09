Leonardo Bonucci si racconta: da Ronaldo a Conte, fino a… Pep Guardiola

In un'intervista a The Athletic, Bonucci ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera: da Ronaldo alla Juventus fino a Guardiola e Conte

Leonardo Bonucci è da anni uno dei leader della difesa della Juventus (escluso il breve periodo al Milan, ovviamente), muro difensivo bianconero insieme a Giorgio Chiellini. Oggi, in un'intervista al giornale inglese The Athletic, il centrale italiano ha però raccontato un interessante aneddoto su un suo trasferimento saltato: “Avevo questo sogno di essere allenato da Pep Guardiola. Il momento in cui ci siamo avvicinati di più è stato nel 2016. In quell'anno ero vicinissimo al City. Avevamo fatto praticamente tutto poi, però la Juventus ha deciso di non vendermi. L’anno scorso ho parlato di nuovo con Pep. Mi voleva, ma gli ho detto: ‘La Juventus è casa mia. Qui sono felice, mi sento a casa’. Volevo recuperare il terreno perso andando al Milan per una stagione. Tornare a essere un simbolo della Juventus è la cosa più emozionante che potessi fare”.