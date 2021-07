Bonini: “Alla Juventus forse serve un esterno sinistro”

Intervistato da Tutto Mercato Web, Massimo Bonini ha parlato della prossima stagione della Juventus, caratterizzata dal ritorno di Allegri.

Intervistato da Tutto Mercato Web, Massimo Bonini ha parlato della prossima stagione della Juventus. Con il ritorno di Allegri sulla panchina, inizia una nuova fase per i bianconeri. Parlando della situazione legata a Cristiano Ronaldo , l'ex centrocampista della Juventus ha detto: "Ora che CR7 è tornato la situazione è un pezzo avanti. Penso che il portoghese sia importantissimo per questa squadra, ogni anno fa una trentina di gol e non puoi rinunciare ad un giocatore così. Bisogna metterlo nelle condizioni giuste, lui è esigente e molto ambizioso ma se resta ha deciso che questa è la soluzione migliore ".

" Forse un esterno sinistro ci vuole - Ha aggiunto parlando del mercato - . A centrocampo si sono sottolineati spesso l'anno passato i problemi , ma è stata più che altro una questione di squadra. Tutti devono aiutarsi e l'anno scorso c'era forse un po' di confusione a livello tattico, anche se Pirlo per la verità ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e ha fatto fatica a riproporre la stessa formazione. Ma sono comunque convinto che la Juve sia un'ottima squadra anche con Arthur, Rabiot e Bentancur . E Locatelli? Tanta roba , oltretutto è importante avere un gruppo di italiani e la Juve ha sempre fatto un discorso di questo genere. Anche per spirito di appartenenza è sempre utile avere una base di giocatori italiani. Quanto a Locatelli ha dimostrato di essere un ottimo calciatore".

Chiosa finale su Giorgio Chiellini, ancora in attesa del rinnovo: "Sono convinto che continui, e comunque De Ligt è tanta roba e c'è anche Rugani. E poi in questi casi o prendi un top o sennò hai già ottimi calciatori. Serve diventare più squadra. Invece in attacco credo che la Juve sia coperta. Se Dybala sta bene non c'è bisogno di acquistare tanti giocatori, magari c'è da intervenire in difesa e a centrocampo con giocatori funzionali".