I TOP e FLOP di Juve-Bologna: super Vlahovic, nessuna insufficienza

All'Allianz Stadium i bianconeri tornano a vincere e convincere battendo i rossoblù con una gran prova di squadra: molto bene gli attaccanti

redazionejuvenews

La partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Bologna si è conclusa con un rotondo 3-0 in favore della Vecchia Signora. Grande prova dei bianconeri, che scacciano la crisi e si rilanciano in campionato. Sono stati in molti a fornire delle grandi prestazioni questa sera. Andiamo a vedere quali sono stati i TOP e i FLOP del match.

Tra i TOP non si può non iniziare da Vlahovic. Il serbo ha condotto alla perfezione il contropiede del vantaggio, fornendo l'assist giusto a Kostic. Nella ripresa poi ha ritrovato il gol su azione in campionato con un bel colpo di testa a incrociare. In generale una prestazione di grande voglia e qualità. Ottima anche la gara di Kostic. L'esterno serbo ha sbloccato il match con un tiro chirurgico e si è sempre proposto con buone idee sulla sua fascia di competenza. Molto bene Milik, che ha fatto una partita di grande generosità, recuperando il pallone per il contropiede del vantaggio. Nel secondo tempo si è inventato il gol del 3-0 con una sassata imprendibile sotto la traversa. Ma tante le prove più che buone.

In una serata perfetta come non capiva da tempo, non ci sono stati FLOP tra i bianconeri. Anche chi aveva cominciato la gara con qualche incertezza, come Danilo o McKennie, poi ha recuperato. Lo statunitense addirittura poi ha trovato un assist vincente.