Juventus – Bologna, la moviola: Abisso gestisce bene la partita

Nel posticipo domenicale della Serie A, la Juventus ha battuto il Bologna . La squadra arbitrale, composta dal direttore di gara Abisso , dagli assistenti Tolfo e Perrotti, dal quarto uomo Maggioni , e dai Varisti La Penna e Preti , ha svolto un buon lavoro, anche se non molto sollecitati.

Nella prima frazione, nonostante il clima focoso, l'arbitro non deve intervenire più di tanto, se non su qualche duro contrasto, e non ci sono occasione dubbie sulle quali prendere delle decisioni importanti.