Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali

TORINO – Dopo la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli mercoledì, che ha permesso ai bianconeri di alzare il trofeo per la nona volta nella loro storia, gli uomini di Andrea Pirlo sono chiamati oggi a rivolgere testa e gambe nuovamente al campionato, con la partita con il Bologna in programma all’ora di pranzo che i bianconeri vogliono vincere per accorciare in classifica.

La sconfitta della settimana scorsa contro l’Inter a San Siro, aveva minato le certezze bianconere, con la squadra di Pirlo bersagliata dalle critiche. Con la vittoria della Supercoppa il morale del gruppo è cresciuto, e i bianconeri hanno oggi l’opportunità di accorciare in classifica su Milan e Inter, fermate ieri rispettivamente dall’Atalanta, vittoriosa a San Siro per 0-3, e dall’Udinese, che ha inchiodato gli uomini di Conte sullo 0-0. La Juventus ha una grande occasione oggi, che è quella di accorciare il suo distacco in classifica dalle prime due posizioni. Il Milan e l’Inter distano 10 e 8 punti, e una vittoria oggi porterebbe Madama a meno 7 e meno 5 con una partita, quella contro il Napoli, ancora da recuperare.

Dopo il rientro di Cuadrado in occasione della Supercoppa, oggi in gruppo tornerà anche Matthijs De Ligt, rientrato nella lista dei convocati dopo la negatività dei tamponi al COVID. Andrea Pirlo avrò cosi quasi tutta la squadra a disposizione, con gli unici Alex Sandro, e Paulo Dybala ancora indisponibili: il primo ancora è alle prese con il COVID, mentre la Joya ne avrà per un infortunio fino almeno a metà febbraio. Davanti a Szczesny in porta toccherà oggi a Danilo, Bonucci e Chielli; con a centrocampo Cuadrado e Bernardeschi larghi, e Bentancur e Arthur che agiranno in mezzo, IN vanti spazio a Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Weston McKennie in appoggio ai due attaccanti.

JUVENTUS (3412): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

BOLOGN(4231): Skorupski; De Silvestri, Danilo L., Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<