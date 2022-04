Juventus-Bologna, un match nel segno di Mark Iuliano

La Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla partita di domani tra i bianconeri e il Bologna, sfida decisiva per il campionato.

La Juventusdomani affronterà il Bologna alle 18,30, match valido per la trentatreesima giornata di campionato. I bianconeri vorranno cercare i tre punti per blindare il quarto posto, obiettivo stagionale della Vecchia Signora. Il sito del club piemontese ha pubblicato un approfondimento sulla gara di domani, con protagonista Mark Iuliano, ex calciatore e doppio ex della sfida, con la Juventus dal 1996 al 2005 e con gli emiliani dal 1992 al 1993. Ecco il comunicato: "I primi Juventus-Bologna giocati da Mark Iuliano sono stati importanti per la squadra: nel 1996-97 i bianconeri presentano la Coppa Intercontinentale appena vinta a Tokyo al pubblico del Delle Alp; l'anno dopo il 3-2 sugli emiliani determina la vittoria dello scudetto. Poi toccherà a lui, da difensore-goleador, ritagliarsi uno spazio personale nella storia del match. Il primo gol di Iuliano in un Juventus-Bologna arriva nella gara del 2002-03. Ed è una rete particolarmente pesante, nata da un calcio d'angolo, perché evita ai bianconeri una sconfitta casalinga. A 4 minuti dal termine Mark annulla gli effetti del vantaggio rossoblù propiziato da un rigore trasformato da Signori. L'abbraccio con Ferrara e Camoranesi diventerà un classico dell'incontro.