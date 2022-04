Juventus-Bologna: le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo contro il Bologna per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Bologna nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per dare continuità a quella ottenuta sul campo del Cagliari la scorsa settimana, e per rispondere alle vittorie ottenute ieri dal Milan e dall'Inter.

Questa sera i problemi maggiori per Allegri sono in mezzo al campo: per la partita saranno disponibili solo Rabiot e Zakaria come centrocampisti di ruolo, con tutti gli altri loro compagni di reparto indisponibili. Sulla linea mediana potrebbe quindi essere inserito Danilo, a discapito di uno dei due rimasti. In avanti Allegri dovrebbe riproporre lo schema con tre giocatori dietro a Vlahovic, con Dybala libero di muoversi e Morata e Cuadrado a chiudere il reparto. In difesa nel ballottaggio tra Chiellini e Bonucci sembra più avanti il Capitano, con Bonucci destinato a giocare contro la Fiorentina. Sulle fasce Pellegrini e De Sciglio, con Szczesny che difenderà la porta bianconera.