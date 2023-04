Juventus, i doppi ex con i Bologna: da Baggio a Cabrini

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i doppi ex dei bianconeri e del Bologna . Ecco il comunicato: "I precedenti di Bologna-Juventus ospitano molti giocatori che hanno vestito la maglia di entrambe le squadre. Questa foto ne è la sintesi perfetta: siamo nella gara del 2003 e i due protagonisti – lo juventino Marco Di Vaio e il bolognese Michele Paramatti – hanno giocato in tempi diversi per i due club. ANTONIO CABRINI E GIANLUCA LUPPI Bologna-Juventus del 1990-91. Sulla fascia si confrontano due difensori che il meglio lo hanno dato con il club precedente: Antonio Cabrini, qui in maglia rossoblu, è il terzino campione del mondo che con la Juve ha scritto un'epoca. Gianluca Luppi, dopo 6 anni a Bologna, è stato fortemente voluto a Torino da Gigi Maifredi nel suo passaggio dalle due Torri alla Mole.

GIANLUCA PESSOTTO Dopo gli anni al Varese e alla Massese, Bologna rappresenta un salto di categoria per Gianluca Pessotto, che vi gioca il torneo 1992-93 in Serie B. Tre stagioni dopo è alla Juventus, dove diventerà uno degli uomini simbolo, arrivando ad andare ben oltre le 300 presenze in bianconero. STEPHEN APPIAH Dei tanti ex, Stephen Appiah è uno dei più difficili da ricordare. Il ghanese gioca due anni nella Juventus, dal 2003 al 2005. Dopo un'esperienza in Turchia, è Bologna il luogo per un nuovo approdo in Italia, un'avventura che lo vedrà in campo solo due volte".