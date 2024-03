Juventus, il bilancio sul torneo Al-Abtal: la nota dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "Si è conclusa per la Juventus la partecipazione all’edizione 2024 del torneo Al-Abtal, giunto al suo quarto anno e promosso dalla Federazione Calcistica e dal Ministero dello Sport dell’Arabia Saudita. Un’edizione in cui i ragazzi dell’Under 19 si sono messi alla prova su campi internazionali, contro Monaco, Slavia Praga, Almeria e i sauditi Future Falcons. Una partecipazione proficua, una grande esperienza che si colloca perfettamente nella filosofia che la Juventus porta avanti con il Settore Giovanile, come racconta, tracciando un bilancio, Massimiliano Scaglia, Head of Academy, U14s to U19s. «Come filosofia societaria e strategia del Club riteniamo che le esperienze internazionali siano, fin dall’attività di base, una grande occasione di crescita per i ragazzi, a livello umano e di esperienza sportiva – le sue parole - Sono momenti importanti, che fortificano il loro sviluppo e la loro crescita. Man mano che crescono è più complicato organizzare iniziative all’estero perché i calendari nazionali si intensificano, ma noi cerchiamo di trovare le occasioni per regalare ai nostri giovani l’opportunità di vivere questo tipo di esperienze. Il tutto ovviamente va a collimare, nel caso dell’Under 19, con la Youth League, che è un torneo importantissimo, che UEFA organizza proprio per dare ulteriori possibilità di crescita ai giovani calciatori, facendo vivere momenti di calcio, completando il loro percorso e valorizzando le loro qualità".