Juventus, il bilancio della prima parte di stagione in Serie A

La Lega Serie A ha fatto il punto delle prime 15 giornate del campionato juventino, parlando anche del programma nella sosta.

Il sito ufficiale della Lega Serie A, dati alla mano, ha analizzato i primi quattro mesi della stagione juventinain campionato. Ecco il comunicato: "Solo due vittorie nelle prime sette giornate, appena 10 punti in classifica, e bianconeri a -7 dalla vetta. Sembrava l`inizio di un campionato di sofferenza per la squadra di Max Allegri che invece dopo la partenza lenta ha chiuso in un crescendo che ha portato a Torino sei vittorie consecutive, tra cui quelle contro Torino, Inter e Lazio. Un filotto da 18 punti che ha permesso alla Juventus di chiudere questa prima parte di campionato al terzo posto, a meno due dal Milan e a meno dieci dal Napoli e di poter vantare la miglior difesa di questa Serie A TIM con soli sette gol subiti.

I torinesi hanno già sette punti in più rispetto alla passata stagione a questo punto del campionato e alla ripresa dovrebbero avere finalmente l`infermeria semivuota recuperando definitivamente Federico Chiesa e soprattutto Paul Pogba, che fin qui non si è ancora visto. Rientri che potrebbero riproporre i bianconeri come una delle candidate alla vittoria finale. La Juventus mercoledì 4 gennaio sarà impegnata a Cremona alle 18.30, mentre sabato 7 gennaio ospiterà l`Udinese alle 18.00.

CURIOSITÁ: La Juventus ha tenuto la porta inviolata in sei partite di fila in Serie A TIM per la prima volta da dicembre 2018, sempre sotto la gestione Massimiliano Allegri. CALCIATORI CONVOCATI PER I MONDIALI: Danilo, Alex Sandro e Bremer (Brasile); McKennie (USA); Rabiot (Francia); Szczesny e Milik (Polonia); Kostic e Valhovic (Serbia); Paredes e Di Maria (Argentina). PROGRAMMA DURANTE LA SOSTA: Nessuno spostamento per la Juventus, libera dal 18 novembre al 5 dicembre. I bianconeri lavoreranno a Torino".