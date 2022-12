Juventus, il comunicato sul bilancio del 2022: 238 milioni di perdita

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2022, che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a € 238,1 milioni (perdita di € 226,4 milioni nell’esercizio 2020/21), coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Nel contesto dell’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di € 239,3 milioni (perdita di € 226,8 milioni nell’esercizio 2020/21). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 disponibile presso la sede della Società (Torino, Via Druento, 175), sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it). La consigliera Suzanne Heywood, cooptata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 dicembre 2021, è stata confermata da parte dell’Assemblea; di conseguenza, la stessa, al pari degli altri consiglieri di amministrazione che hanno rinunciato all’incarico in data 28 novembre 2022, resterà in carica in regime di prorogatio sino all’Assemblea del 18 gennaio 2023. L’Assemblea si è inoltre espressa in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta ai sensi dell’art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”).