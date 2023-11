Juventus, in vendita i biglietti per la partita contro il Sassuolo

Soltanto per questa sfida, in occasione della Black Friday Week, a partire da giovedì 23 novembre 2023 alle ore 16:00 i tifosi bianconeri possono acquistare i biglietti per la sfida contro il Sassuolo - in programma nel fine settimana del 13-14 gennaio 2024 - approfittando del 50% di sconto rispetto al prezzo della vendita libera in alcuni settori dell'Allianz Stadium.