Juventus, in vendita i biglietti della partita contro il Milan

Stiamo parlando del big match contro il Milan - valido per la 34ª giornata - in programma nel fine settimana del 27-28 aprile 2024. Dalle ore 10:00 di venerdì 15 dicembre 2023, è iniziata la vendita dei biglietti con la fase dedicata ai J1897 Member. COME DIVENTARE MEMBER Non fai ancora parte della nostra famiglia? Una volta diventato J1897 Member potrai accedere subito alla fase di vendita riservata.