Juventus, le informazioni sulla vendita dei biglietti per la finale

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla finale di Coppa Italia. Ecco il comunicato: "La Juventus supera la Lazio nel doppio confronto delle semifinali di Coppa Italia e conquista l’accesso all’ultima e decisiva sfida della competizione, in cui incrocerà il proprio destino con la vincente del testa a testa tra Atalanta e Fiorentina. L’inizio della vendita dei tagliandi per la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma è in programma per l'inizio della settimana prossima - nei prossimi giorni seguiranno indicazioni su Juventus.com con cui verranno dettagliati prezzi e modalità di acquisto. La vendita dei biglietti sarà divisa in quattro fasi: la prima riservata agli abbonati, la seconda a tutti i Member iscritti entro il 28 aprile (per sottoscriverla clicca qui), la terza ai possessori di Juventus Card acquistate e attivate entro il 26 aprile, infine la vendita libera".