Juventus, come acquistare i biglietti per le gare contro Roma e Spezia

La Juventus ha reso note le varie modalità per comprare i ticket in vista delle prima gare di campionato di Serie A 2022-23.

redazionejuvenews

Il campionato è oramai alle porte, e la Juventus, tramite il suo sito internet, ha comunicato le modalità per acquistare i biglietti, in vista delle partite contro Romae Spezia. Ecco la nota: "Pronti a vivere un mese di agosto ricco di appuntamenti? Torna il grande spettacolo dell’Allianz Stadium e noi vogliamo viverlo insieme a voi. Dopo la sfida con il Sassuolo (15 agosto alle 20:45), Roma e Spezia, nel giro di quattro giorni (rispettivamente 27 agosto alle 18:30 e 31 agosto alle 20:45), saranno le altre due partite che i bianconeri giocheranno tra le mura amiche dopo la trasferta di Genova contro la Sampdoria del 22 agosto. Di seguito tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi per le due sfide, contro giallorossi e liguri.

LE FASI DI VENDITA JUVE-ROMA La vendita dei biglietti per la sfida contro i giallorossi inizierà ufficialmente oggi, giovedì 28 luglio, dando sempre precedenza ai Member. I tagliandi saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Di seguito le differenti fasi di vendita: - dalle ore 16:00 di giovedì 28/07/2022 vendita riservata esclusivamente ai J1897; - dalle ore 16:00 di venerdì 29/07/2022 vendita estesa anche ai Black&White Member e ai Black&White Member Lite; Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui! - dalle ore 10.00 di lunedì 01/08/2022 al via la vendita libera. Acquista ora il tuo biglietto o clicca qui per tutte le info sul match. JUVE-SPEZIA La vendita dei tagliandi per il match contro i liguri, invece, inizierà martedì 2 agosto, con le stesse modalità. Di seguito le differenti fasi di vendita: - dalle ore 16:00 di martedì 02/08/2022 vendita riservata esclusivamente ai J1897; - dalle ore 16:00 di mercoledì 03/08/2022 vendita estesa anche ai Black&White Member e ai Black&White Member Lite; - dalle ore 16.00 di giovedì 04/08/2022 al via la vendita libera. Clicca qui per tutte le info sul match. JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni.

TARIFFE SPECIALI UNDER 30 E DONNE In occasione del match contro lo Spezia saranno presenti tariffe vantaggiose per gli Under 30 e le donne che potranno, così, usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto. Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni. OFFICIAL TICKET SHOP Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Si avvicinano altre due serate in cui vorremo avervi al nostro fianco!".