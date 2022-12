Juventus, domani in vendita i ticket per la gara contro il Monza

Con un comunicato, la Juventus ha informato tutti i tifosi che da domani si potranno acquistare i biglietti per la partita contro il Monza . Ecco la nota: "L'ultima partita del mese di gennaio la Juventus la giocherà all'Allianz Stadium. I bianconeri ospiteranno ancora una volta il Monza, questa volta in un match di campionato, dieci giorni dopo la sfida di Coppa Italia. Appuntamento per domenica 29 gennaio alle ore 15:00. LE FASI DI VENDITA I tagliandi, in vendita dal 20 dicembre, saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Si parte dai Member, come sempre!

Tornando alle vendite riservate ai Member, soltanto durante queste fasi è prevista la tariffa INTERO MEMBER, che consentirà di usufruire di un prezzo scontato rispetto all’intero. Qui tutte le info sul match! JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto. TARIFFE SPECIALI INTERO MEMBER Solo durante le fasi di vendita riservata agli Juventus Member sarà presente la tariffa INTERO MEMBER che consentirà di usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intero. Come sempre sarà consentito l’accesso senza tagliando ai bambini che il giorno dell’evento saranno minori di 6. OFFICIAL TICKET SHOP Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".