Juventus, Biasin: “Allegri non è il vero problema dei bianconeri”

Fabrizio Biasin ha parlato della situazione in casa Juventus nel suo editoriale su Sportitalia.com. Il giornalista avrebbe preso le difese del tecnico bianconero Massimiliano Allegri . La sempre più probabile conferma del tecnico toscano al timone della squadra starebbe sollevando molti malumori dentro e fuori l'ambiente. Per Biasin ci sarebbero invece la possibilità di creare le condizioni per fare in modo che l'allenatore riesca nella missione di risollevare le sorti della Juventus .

Apologia di Allegri

Ecco cosa ha scritto Biasinsul tecnico della Juventus: "La società bianconera si arrovella sulle leggende metropolitane legate al suo tecnico, Allegri, e le offerte da mille e una notte, vere o presunte. Che una proposta dall’Arabia sia arrivata oppure no, poco cambia: Allegri ha scelto di continuare a Torino. Ecco, se per qualcuno questa cosa può essere “la condanna” dei bianconeri, il qui presente la pensa diversamente. Che l’ultimo biennio abbia portato molto poco in termini di gioie e che il lavoro dello stesso Allegri sia certamente insufficiente è sotto gli occhi di tutti. Ma è anche vero che il livornese non è affatto il pirla che qualcuno vuol far credere. In presenza di scelte logiche (non solo sue), può tornare a fare un gran buon lavoro".