Juventus: gli impegni dei bianconeri in Nazionale

Oggi molti giocatori lasceranno la Continassa per raggiugnere i ritiri delle rispettive Nazionali con cui cui giocheranno le partite nella pausa del campionato

La prima Nazionale che scenderà in campo sarà il Brasile di Alex Sandro, già qualificato ai prossimi Mondiali in Qatar. Due gare in programma: contro Ecuador, in trasferta, e Paraguay, in casa. Sempre in Sud America, impegni anche per Bentancur con il suo Uruguay (contro Paraguay e Venezuela), per Dybala, che con l'Argentina affronterà il Cile e la Colombia di Cuadrado, in un derby a forti tinte bianconere, e per Cuadrado stesso, atteso dai match contro il Perù e l'Albiceleste.