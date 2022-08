La Juventus apre al rinnovo di Bernardeschi

Continuano i colloqui della dirigenza bianconera con i giocatori in scadenza di contratto, e il calciatore di Carrara potrebbe rimanere sotto la Mole

redazionejuvenews

La Juventus è attesa nelle prossime settimane dalle ultime quattro partite della stagione: dopo la sfida di domani in programma a Marassi contro il Genoa, i bianconeri affronteranno nella finale di CoppaItalial'Inter, nella partita in programma mercoledì allo StadioOlimpico di Roma, per poi chiudere il campionato contro la Lazio all'Allianz Stadium e contro la Fiorentina all'ultima giornata. I bianconeri sono concentrati sulla partita di mercoledì, che potrebbe regalare ad Allegri l'ultimo trofeo rimasto a disposizione nella stagione: la partita sarà anche una rivincita dopo la finale di Supercoppa Italiana e la sfida di campionato contro i nerazzurri, perse in modo rocambolesco entrambe.

Dopo la partita di mercoledì la dirigenza bianconera avrà più chiaro il quadro in vista del prossimo anno, e potrà iniziare a programmare la prossima stagione e il mercato estivo. Molti sono i nomi accostati alla squadra bianconera, soprattutto per il centrocampo, ma prima la Juventus sta risolvendo le questioni legate ai rinnovi dei contratti. Dopo il prolungamento di Cuadrado, Perin e De Sciglio, con Dybala che invece verrà lasciato partire a parametro zero, la Juventus sta ragionando sulla situazione di Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza a fine anno.

Se all'inizio la dirigenza sembrava non voler rinnovare il contratto del giocatore, anche per le richiese ritenute troppo alte, ora la situazione sembra essere cambiata, anche per la volontà del numero 33: Bernardeschi infatti vorrebbe restare alla Juventus, e si sarebbe convinto a ridursi l'ingaggio pur di rimanere all'ombra della Mole. I rapporti tra il suo agente Pastorello e la Juventus sono ottimi e i colloqui stanno andando avanti con tranquillità e serenità: possibile quindi le parti raggiungano un accordo per rinnovare il contratto del giocatore, che andrebbe però a percepire meno di quanto ora prende, vista la politica di ridimensionamento degli stipendi che la squadra bianconera sta mettendo in atto.