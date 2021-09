Juventus, Bergomi: “Non è più il momento di gestire, ora bisogna allenare”

Al termine di Spezia-Juventus, Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della Juventus

Al termine di Spezia-Juventus, Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei bianconeri: " Io stimo Allegri, però non è più il momento di gestire, è il momento di allenare. Coi giovani e il centrocampo in difficoltà, devi dare qualcosa. Questi tre punti danno serenità, ma deve dare qualcosa. La differenza tra gestire e allenare? Quando hai tanti campioni devi essere bravo nel far riposare qualcuno, nel gestire la settimana, perché vanno da soli".

La critica dell'ex difensore è più che comprensibile. Per tanto tempo in casa Juventus è bastato gestire, scegliere con cura quali campioni mettere in campo e quali far riposare. Poi al resto, a vincere le partite, ci avrebbero pensato loro. Quando in squadra hai il Cristiano Ronaldo di turno, è praticamente lui a decidere come giocare. Ora però le cose in casa Juventus sono cambiate e i campioni su cui poter contare sono veramente pochi. Dybala? In teoria sì, ma l'argentino non è ancora riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. Probabilmente il giocatore più forte e in forma della Juventus è Federico Chiesa, l'unica vera star di questo inizio di stagione bianconero. Per il resto, spetta ad Allegri guidare ogni giocatore... cosa che per ora non sta succedendo.