Juventus-Benfica, lo stato di salute delle due squadre

Questa sera i bianconeri ospiteranno i portoghesi all'Allianz Stadium nella seconda e fondamentale partita del Gruppo H di Champions League

redazionejuvenews

Archiviate le polemiche per l'arbitraggio di Juventus-Salernitana, la squadra bianconera torna a pensare all'Europa. Questa sera la Juventus affronterà il Benficanella seconda partita del Gruppo H di Champions League. Dopo la sconfitta subita al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a vincere. All'esordio casalingo nella massima competizione però l'avversario non sarà dei più semplici. I portoghesi infatti hanno vinto alla prima contro il Maccabi Haifa e anche in campionato sono a punteggio pieno. Andiamo a vedere lo stato di salute delle due squadre, nel focus pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"IL PRESENTE

Il Benfica ha vinto tutte le undici gare giocate in questa stagione.

La Juventus ha perso la prima partita della fase a gironi contro il Paris Saint-Germain; è solo la seconda volta che la squadra bianconera ha iniziato una stagione di Champions League con una sconfitta (l’altra nel 2017-18). Fino ad ora i bianconeri non hanno mai perso entrambe le prime due partite del girone nella competizione.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Maccabi Haifa nella prima giornata, il Benfica punta a vincere partite due partite di fila in Champions League per la prima volta da novembre 2016. Inoltre, solo nel 2015-16 ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in questa competizione.

Weston McKennie ha segnato nella sconfitta per 2-1 della Juventus contro il Paris Saint-Germain: potrebbe diventare solo il terzo giocatore americano a segnare in due gare consecutive di Champions League, dopo Fabian Johnson (novembre 2015) e Christian Pulisic (marzo 2022 ).

Alejandro Grimaldo del Benfica ha partecipato attivamente a quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League (un gol, tre assist), più che nelle sue prime 27 presenze della competizione (due gol, un assist). Lo spagnolo ha fornito più assist in Champions League di qualsiasi altro giocatore del Benfica dall'inizio della scorsa stagione (quattro).

Filip Kosticè stato direttamente coinvolto in cinque gol nelle ultime cinque presenze nelle principali competizioni europee (due gol, tre assist), incluso l’assist per Weston McKennie al suo esordio assoluto in Champions League nella prima giornata".