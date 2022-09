Juventus-Benfica, la moviola della partita: rigore giusto, bene Zwayer

Al 25' Bah interviene in modo molto duro su Miretti e l'arbitro estrae il cartellino giallo. Per l'esperto arbitrale di Prime Video, Giampaolo Calvarese è giusto: "Il contatto è duro, ma Miretti alza la gamba ed evita il peggio. Giallo corretto". Al 28' Cuadrado cade appena dentro l'area dopo un contrasto, ma il contatto è un normale contrasto di gioco, come confermato da Calvarese. Al 39' contatto in area tra Miretti e Ramos: l'arbitro inizialmente lascia correre, ma viene richiamato al monitor. Dopo la revisione Zwayer concede il rigore al Benfica e ammonisce il centrocampista. Come spiegato da Calvarese in diretta, si tratta del cosiddetto step on foot, un pestone netto: rigore giusto.