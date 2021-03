Juventus-Benevento: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo all'Allianz Stadium

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Benevento, nell'ultima partita prima della sosta per le Nazionali, per la quale il campionato si fermerà per due settimane. I bianconeri cercano oggi per la prima volta in stagione la quarta vittoria di fila in campionato, per dare seguito ai tre punti ottenuti contro Spezia, Lazio e poi Cagliari. Nella partita contro i sardi della scorsa settimana i bianconeri si sono imposti grazie ai tre gol di Cristiano Ronaldo, che ha superato Pelè come il più prolifico goleador della storia del calcio. Un traguardo che il portoghese viole migliore, come scritto nei messaggi social mandati dopo aver raggiunto il traguardo: Ronaldo in settimana è stato premiato anche come giocatore dell'anno della scorsa stagione, promettendo ai tifosi bianconeri il suo impegno fino alla fine della stagione, per cercare di raggiungere il decimo Scudetto consecutivo.