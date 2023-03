Juventus, avv. Bellacosa: “Competenza territoriale? È possibile che…”

L' udienza preliminare riguardante il processo della Juventus si è conclusa questa mattina. Tutto però è stato rimandato al 10 maggio dal Gup Marco Picco, giorno in cui si terrà la seconda udienza circa le plusvalenze in casa bianconera. Tra i vari punti dell'inchiesta Prisma la Procura di Torino sarà chiamata a pronunciarsi anche in merito alla competenza territoriale .

I legali bianconeri hanno chiesto lo spostamento della sede dell'eventuale processo . Il motivo si lega al fatto che l'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si sarebbe consumato a Milano o a Roma . La prima in quanto sede della borsa , la seconda in quanto a Roma ci sono i server della stessa , essendo la Juventus una società quotata.

Al termine dell'udienza il legale bianconero, l'avvocato Maurizio Bellacosa, si è espresso in merito. "Possibile che la competenza territoriale venga discussa il 10 maggio" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport lasciando il tribunale. La richiesta dello spostamento, infatti, è stata accolta dal tribunale ma andrà discussa nel corso dell'udienza in programma a maggio. Una richiesta avanzata dalla difesa che è in attesa di conoscere la decisione in merito.