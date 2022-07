La Juventus e il basket: una notte con i Brooklyn Nets

La squadra bianconera partirà la settimana prossima alla volta degli USA dove sarà impegnata nella tournée che la vedrà disputare tre amichevoli

redazionejuvenews

La Juventus è alla Continassa, dove con doppie sedute, mattina e pomeriggio, sta preparando l'inizio del nuovo campionato. I bianconeri saranno impegnati nella preparazione nell'impianto sportivo di casa fino alla prossima settimana, per poi partire il 20 luglio alla volta degli StatiUniti. Qui Madama sarà impegnata in un trittico di amichevoli che la vedranno giocare contro DeportivoGuadalajara, Barcellona e RealMadrid, per poi tornare in Italia a finire la preparazione.

Prima dell'inizio del campionato i bianconeri saranno impegnati in un'ultima amichevole dal sapore internazionale, quella a TelAviv contro l'AtleticoMadrid. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha voluto ricordare le esperienze durante i tour negli USA, come quella che li ha visti protagonisti di una notte con i BrooklynNets a New York.

"Nel 2018, un altro grande appuntamento avvicinò la Juve al Basket americano.

Dopo la visita degli Harlem Globetrotters, la partita di basket NBA andata in scena il 7 dicembre dello stesso anno al Barclays Center di Brooklyn, NY, fra Brooklyn Nets e Toronto Raptors, non è stata una sfida come le altre: è stata una “Juventus Night", una prima assoluta.

Mai infatti una squadra di calcio italiana aveva finora organizzato un evento del genere in occasione di un match NBA e in un'arena come il Barclays Center.

Il nostro bianconero si è unito così a quello dei Nets: i tifosi americani, hanno vissuto infatti un’esperienza unica e imperdibile. Per tutta la durata della serata l’impianto di Brooklyn, solitamente bianconero, è stato davvero juventino, “vestito” dal marchio Juventus, dal pre partita alla sfida di pallacanestro, sia sui led fuori dal Barclays Center che sugli schermi e led a bordocampo.

La Juventus non è stata solo presente con i suoi colori e il suo brand, ma anche con il Brand Ambassador David Trezeguet, Jay e i trofei.

Per rivivere quella notte..." (Juventus.com)