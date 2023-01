Juventus, nuova attività per i tifosi: crea il tuo kit ideale!

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un nuovo evento per i sostenitori della Vecchia Signora. Ecco la nota: "Bianconere e bianconeri siete pronti a scatenare la vostra fantasia? La nostra piattaforma digitale MyGameRoom, accessibile dalla vostra pagina personale “MyJuve”, vi aspetta per farvi diventare protagonisti con un’attività super creativa che possa dare sfogo alla vostra passione per la Juventus e al vostro amore per la nostra maglia!