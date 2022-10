Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito della Juventus ha comunicato i risultati più importanti dell'attività di base, con riferimento speciale ai tornei internazionali.

redazionejuvenews

La Juventus, con un comunicato sul proprio sito, ha reso noti tutti i risultati dell'attività di base, dai tornei internazionali a quelli nazionali. Ecco la nota: "La prima settimana di ottobre si è chiusa con tanti tornei e test match disputati dalle nostre squadre, femminili e maschili dell'Attività di Base. Andiamo a scoprirli insieme! GARE UFFICIALI U14 - MISTER CATTO - BOGLIASCO, GENOVA Successo per 3-0 sul campo dei pari età della Sampdoria, nella prima giornata di campionato. Doppietta per Elimoghale e rete di Acrocetti. Primi tre punti per i bianconeri.

TORNEI INTERNAZIONALI U13 - MISTER MARCHIO - TORNEO "FIRST STEP" (TROGIR, CROAZIA) SQUADRE PARTECIPANTI Ventotto squadre professionistiche tra cui: Dinamo Zagreb, Dugopolje, FK Radnik Maribor, NK Osijek, NK Zagreb, Oljmpia Ljubljana Shakhtar Donetsk. Primi classificati al termine della competizione! Gabriele Tufaro premiato come migliore giocatore del torneo. QUARTI DI FINALE Juventus - NK Zagreb 6-0 ⚽ Ghiotto ⚽ Scarnato ⚽ Catino ⚽ Fassino ⚽ Mazzotta ⚽ Rolando SEMIFINALE Juventus - Zlatna Lopta 3-0 ⚽ Scaglia ⚽ Fassino ⚽ Catino FINALE Juventus - NK Adriatic 5-0 ⚽ Mosso ⚽ Rolando ⚽ Tufaro ⚽ Catino ⚽ Fornero Un bellissimo fine settimana per i nostri giovani bianconeri dell'U13 che hanno trovato anche il tempo per visitare la città di Spalato. U12 - MISTER ANGARONI - TORNEO "ATEITIS CUP" (VILNIUS, LITUANIA) La nostra U12 si classifica al terzo posto al termine del torneo. Si chiude, così, una bellissima esperienza per i nostri piccoli bianconeri.

U11 - MISTER LA PIRA - TORNEO "KICK OFF CUP" (MIELNO, POLONIA) Secondo posto per la squadra di Mister La Pira al termine di una formativa esperienza in Polonia. Simone Pipitone premiato come migliore giocatore del torneo. FINALE Juventus - Muks 0-0 (1-2 dcr) TORNEI NAZIONALI U12 FEMMINILE - MISTER FRANCO - TORNEO "GRAN GALÀ DEL CALCIO" (VENARIA) Torneo vinto dalle bianconere allenate da Mister Franco. Complimenti, bravissime!".