Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutti i risultati dell'attività di base. Ecco il report: "Oggi è lunedì e noi andiamo a riepilogare tutti le gare che hanno coinvolto i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. LA SETTIMANA DELL'ATTIVITÀ DI BASE - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 11 FEMMINILE (LOMBARDI) Lunedì in campo per l'U11 femminile di Mister Lombardi che supera 2-4 (2-4 FIGC) l'U11 maschile del Rebaudengo in un match del girone G del campionato "Pulcini 2° anno". Bianconere in rete con le doppiette di Surace e Fabbian.

UNDER 11 FEMMINILE (LOMBARDI) Di nuovo in campo l'U11 femminile, questa volta di venerdì. Successo per 10-2 (4-1 FIGC) per le nostre piccole bianconere in un match del campionato "Pulcini 2° anno" contro l'U10 maschile del Pozzomaina. In gol per la nostra U11 femminile: Rotundo, autrice di quattro reti, Audisio, autrice di una doppietta, Surace, Freyria, Aniello, Magnetti e Festari. UNDER 10 (CARA) Presso lo Juventus Training Center di Vinovo, vittoria per 4-2 da sotto età per l'U10 di Mister Cara contro l'U11 dello Spazio Talent Soccer in un match del girone N del campionato "Pulcini 2° anno". In rete per i nostri piccoli bianconeri Forroia, autore di una tripletta. A completare il risultato un'autorete dell'U11 dello Spazio Talent Soccer. UNDER 8 (BOSCOLO) A Grugliasco, sconfitta da sotto età per 5-0 (risultato FIGC) per l'U8 di Mister Boscolo contro l'U9 della Sisport in un match della terza fase del campionato "Primi Calci - 8 anni.

EVENTI E TEST MATCH UNDER 14 (DI BENEDETTO) Test match nella splendida cornice dello Juventus Training Center di Vinovo per l'U14 di Mister Di Benedetto, da sotto età, con l'U15 del Novara. UNDER 13 (MARCHIO) Mercoledì di test match per l'U13 di Mister Marchio con i pari età del Sangiuliano City. UNDER 10 (CALCIA) Test match in Polonia, in quel di Koszalin, per l'U10 di Mister Calcia con l'U10 della Juventus Academy Warsaw. UNDER 9 Tutte le squadre bianconere U9 sono state impegnate, presso lo Juventus Training Center di Vinovo, in due incontri di formazione con l'Area Psicologica Juventus. Due incontri dal titolo "ZERO ALIBI" e "CON LE PREPOTENZE...NON SI SCHERZA!". IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 10 (CARA) A Borgaro, finisce con un pareggio per 1-1 da sotto età un match del girone L del campionato "Pulcini 2° anno" tra l'U10 di Mister Cara e l'U11 del Borgaro. In gol Pettiti per i nostri piccoli bianconeri".