Juventus, in attacco qualcosa non va: il miglior marcato del 2021 è CR7

Il miglior marcatore della Juventus nel 2021 è Cristiano Ronaldo, che ha giocato in Italia soltanto la seconda metà della passata stagione

redazionejuvenews

31 agosto 2021, Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e firma con il Manchester United. Per molti tifosi bianconeri è un colpo al cuore. Il fuoriclasse portoghese è stato per tre lunghissime stagioni la principale stella della Juventus, riferimento offensivo della squadra e trascinatore dei bianconeri. Poi così, di colpo, quasi a sorpresa, CR7 ha lasciato Torino ed è tornato nella sua Manchester. Il vuoto lasciato da Ronaldo nella Juventus è enorme e l'acquisto last minute di Moise Kean non riesce a colmarlo neanche in parte.

La squadra di Massimiliano Allegri comincia quindi questa stagione senza il suo attaccante migliore, e i risultati si vedono sin da subito. Non a caso i bianconeri chiudono il girone di andata con 27 gol segnati, 11esimo miglior attacco della Serie A, al pari di Bologna e Sampdoria. Un numero che evidenzia le difficoltà della formazione bianconera nel trovare la via del gol. Se questo non bastasse, un'altra statistica è ancora più eloquente, quella sui migliori marcatori della Juventus nell'anno solare 2021.

Con 20 gol il miglior finalizzatore bianconero è stato proprio Cristiano Ronaldo, nonostante nel 2021 abbia giocato in Italia soltanto nella seconda metà della stagione scorsa. A completare il podio troviamo Morata (17 gol) e Chiesa (15 gol). Paulo Dybala, che in questa stagione ha preso in mano l'eredità del portoghese come guida della squadra. è soltanto al quarto posto (11 gol). In totale sui 106 gol segnati dalla Juventus nel 2021, circa il 18% è stato segnato da Cristiano Ronaldo. A gennaio l'obiettivo della dirigenza bianconera sembra quindi evidente: trovare un attaccante. Riuscirà la Juventus a trovare un rinforzo all'altezza ad un costo contenuto? Chi vivrà vedrà.

20: Cristiano Ronaldo

17: Alvaro Morata

15: Federico Chiesa

11: Paulo Dybala

6: Juan Cuadrado, Weston McKennie

5: Dejan Kulusevski

4: Adrien Rabiot, Moise Kean

3: Alex Sandro, Leonardo Bonucci

2: Aaron Ramsey, Matthijs de Ligt, Manuel Locatelli

1: Danilo, Hamza Rafia, Arthur, Gianluca Frabotta, Federico Bernardeschi, autogol