Juventus-Atalanta, le statistiche verso il big match dell’Allianz Stadium

Stasera alle 20:45 all'Allianz Stadium i bianconeri sfideranno l' Atalanta . Il sito ufficiale della Juventus ha fornito le statistiche sul match. I numeri: " L’Atalanta è una delle tre squadre che hanno ottenuto più punti nell’anno solare 2023 (sette, come Inter e Roma) e nel periodo ha segnato almeno cinque reti in più di ogni altra formazione (12) .

L' Atalanta è la squadra che in questo campionato ha segnato più gol su rigore (sei) e su sviluppi di punizione indiretta (tre) - la Juventus, in queste due categorie, ha subito una sola rete, il rigore di Piatek contro la Salernitana l'11 settembre scorso.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato: in tutta la sua storia in Serie A ha fatto meglio solo in cinque occasioni, la più recente delle quali tra gennaio e maggio 2016 (11).