Juventus-Atalanta, Pasalic: “C’è un po’ di rammarico per il risultato”

Intervistato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus, ha parlato il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic. Ecco le sue parole: "Eramo in vantaggio quindi c'era un po' di rammarico. Visto che poi siamo andati in svantaggio direi che ci sta. Siamo venuti qui per vincere, ma anche non perdere in casa della Juventus è un buon risultato. Champions? Direi di si. Abbiamo perso quella partita che contava molto contro il Bologna, ma adesso dobbiamo recuperare punti iniziando da oggi. Abbiamo preso un punto e guardiamo avanti. C'è una partita importante prima della sosta contro la Fiorentina e ci penseremo dopo lo Sporting".