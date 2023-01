Juventus-Atalanta, i numeri dei giocatori chiave delle due squadre

Questa sera all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno i nerazzurri: questo il confronto tra i numeri dei protagonisti delle due squadre

Questa sera all'Allianz Stadium i bianconeri affronteranno l'Atalanta. Il sito ufficiale della Juventusha fornito le statistiche sui giocatori chiave delle due squadre. Il focus: "Filip Kostić ha preso parte finora a 99 reti tra Bundesliga e Serie A (36 gol e 63 assist), a una sola distanza dalle 100 partecipazioni nei maggiori cinque campionati europei. In Serie A solamente Cristiano Biraghi (53) e Gerard Deulofeu (47) hanno creato più occasioni per i compagni rispetto a lui quest'anno (37).

Mattia Perin (83%) e Wojciech Szczesny (78%) sono i due portieri con la miglior percentuale di parate nella Serie A 2022/23, tra quelli con più di tre presenze - il polacco potrebbe giocare la sua 150ª partita di Serie A con la maglia della Juventus.

Dušan Vlahović ha segnato quattro gol in 399 minuti di Serie A giocati contro l'Atalanta, uno in media ogni 100 - le quattro reti sono arrivate tutte nel 2021, due doppiette (una ad aprile, una a settembre) con la maglia della Fiorentina.

Arkadiusz Milik ha segnato tre dei suoi cinque gol in questo campionato dall'85º minuto in avanti, più di qualsiasi altro giocatore in questo intervallo temporale - per lui due reti contro l'Atalanta in Serie A, entrambe con il Napoli nel dicembre 2018 e nell'ottobre 2019.

Merih Demiral ha disputato 21 partite, trovando una rete, con la maglia della Juventus in Serie A tra le stagioni 2019/20 e 2020/21.

Mattia Perin ha giocato 88 partite di Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini, quando erano entrambi al Genoa tra la stagione 2013/14 e 2015/16.

I tre giocatori più giovani con più di 10 presenze in questa Serie A sono Giorgio Scalvini, Fabio Miretti e Rasmus Højlund; in generale sono 12 le gare da titolare per il centrocampista della Juventus nel massimo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo Paul Pogba (13) e Alessio Tacchinardi (14) ne hanno collezionate di più in bianconero prima di compiere 20 anni.

Ademola Lookman, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore alla sua stagione d’esordio in Serie A ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 19 giornate di campionato con l’Atalanta, dopo Jørgen Leschly Sørensen (nel 1949/50), Karl Aage Hansen (nel 1949/50) e Poul Rasmussen (nel 1952/53). Dall'inizio dello scorso ottobre, soltanto Victor Osimhen (10) ha segnato più gol di lui in Serie A, inoltre l’attaccante nerazzurro ha realizzato tre delle ultime quattro reti su calcio di rigore.

Luis Muriel è a un solo gol dal raggiungere le 100 marcature in Serie A - inoltre il colombiano potrebbe superare Alessandro Matri e diventare il giocatore con più reti dalla panchina in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (entrambi a quota 25). Tra le 20 squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Juventus è l'unica contro cui non ha mai trovato la rete nella competizione: per lui 16 sfide contro i bianconeri, in cui ha servito solamente un assist, l'11 luglio 2020 all'Allianz Stadium.

Sono sei le reti di Duván Zapata contro la Juventus in Serie A, solo contro il Sassuolo (nove) ne conta di più nella competizione - dopo la rete nella sua ultima sfida contro i bianconeri nel novembre 2021, il colombiano potrebbe segnare in due presenze di fila contro la Vecchia Signora in campionato per la prima volta dal 2017 (in quel caso con le maglie di Udinese e Sampdoria)".