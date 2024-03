Juventus-Atalanta, il ricordo della partita rinviata per neve

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Lorenzo Focolari Redattore 8 marzo 2024 (modifica il 8 marzo 2024 | 18:01)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'Atalanta. Ecco il comunicato: "Domenica pomeriggio alle 18 l’Atalanta sarà ospite della Juventus per il match di Serie A valida per la 28ª giornata di campionato, seconda sfida stagionale fra le due squadre dopo la gara d’andata di inizio ottobre terminata 0-0 in quel di Bergamo. E ripensando alle sfide disputate a Torino negli ultimi anni dalle squadre ci sono due precedenti particolari, entrambi giocati "in ritardo": il primo, nel 2018, caratterizzato da un rinvio per una forte nevicata, il secondo, nel 2020, giocato a porte chiuse.

TORINO SOTTO LA NEVE E SFIDA CON L’ATALANTA RINVIATA Non solo quel particolarissimo Juventus-Atalanta dell’estate di quattro anni fa a porte chiuse, in epoca recente un’altra sfida con i bergamaschi fu protagonista di una particolare circostanza. Era il 25 febbraio del 2018, 26ª giornata di Serie A e match in programma alle ore 18 tra le mura dell’Allianz Stadium. La curiosità è che a fermare l’incontro, previsto per le ore 18, fu una copiosa nevicata che in quelle ore cadde su Torino colorando di bianco spalti e manto erboso e portando così il direttore di gara alla decisione di rinviare l’incontro. HIGUAIN E MATUIDI PER LA VITTORIA CASALINGA CON L’ATALANTA Sfida che venne poi disputata due settimane più tardi (14 marzo) e che vide la Juventus trionfare per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi in quella che è l’ultima vittoria casalinga ai danni dell’Atalanta.

Reti realizzate da due beniamini della tifoseria bianconera e grandi protagonisti di quella Juventus. Il vantaggio fu siglato da Higuain che sfruttò alla perfezione una splendida cavalcata palla al piede di Douglas Costa: il brasiliano partì dalla propria metà campo lasciando sul posto diversi avversari per poi servire il Pipita abile in area di rigore a incrociare col destro e firmare l’1-0. Higuain decisivo anche in occasione del secondo gol, nel finale di gara, con un delizioso assist servito sui piedi di Matuidi che col piattone chiuse in maniera definitiva l’incontro regalando la vittoria alla Juventus".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.