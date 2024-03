Juventus-Atalanta: lo Stadium pieno per spingere la squadra

I bianconeri scenderanno in campo domani pomeriggio contro la dea nella patita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l'Atalanta nella partita valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo aver ottenuto 2 punti in quattro partite, i bianconeri erano riusciti a ripartire davanti al loro pubblico, vincendo al cardiopalma contro il Frosinone. Dopo la partita contro i ciociari però è arrivato un nuovo stop contro il napoli, con la squadra di Allegri che ha perso al Maradona una partita dominata nella quale ha sprecato tanto.